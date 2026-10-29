«Россети Центр» желает брянским школьникам электробезопасных каникул

В период осенних каникул сотрудники филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и «БрянскЭлектро» (входит в группу «Россети») призывают родителей повторить с детьми и подростками правила электробезопасности. Это особенно актуально, когда школьники проводят больше времени без присмотра взрослых.
Категорически запрещено и смертельно опасно:
- влезать на опоры линий электропередачи, на стоящие неподалеку от них строения и деревья, кроны которых находятся рядом с проводами;
- играть вблизи энергообъектов, запускать радиоуправляемые игрушки, воздушных змеев, набрасывать на провода любые предметы;
- проникать на подстанции, в трансформаторные будки и распределительные устройства, открывать электрощиты.
- рыбачить под линиями электропередачи, разводить костры и ставить под проводами палатки;
- фотографироваться вблизи энергообъектов;
- прикасаться к оборванным, провисшим или лежащим на земле проводам, подходить к ним ближе чем на 8 метров.
О замеченном повреждении линий электропередачи незамедлительно сообщите по телефону «Светлая линия»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220, бесплатно, круглосуточно).