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Экономика29 октября 2026 8:52

«Россети Центр» желает брянским школьникам электробезопасных каникул

Специалисты призывают родителей повторить с детьми и подростками правила электробезопасности
Кира ФИЛИППОВА
Фото: изображение филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

Фото: изображение филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

В период осенних каникул сотрудники филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и «БрянскЭлектро» (входит в группу «Россети») призывают родителей повторить с детьми и подростками правила электробезопасности. Это особенно актуально, когда школьники проводят больше времени без присмотра взрослых.

Категорически запрещено и смертельно опасно:

- влезать на опоры линий электропередачи, на стоящие неподалеку от них строения и деревья, кроны которых находятся рядом с проводами;

- играть вблизи энергообъектов, запускать радиоуправляемые игрушки, воздушных змеев, набрасывать на провода любые предметы;

- проникать на подстанции, в трансформаторные будки и распределительные устройства, открывать электрощиты.

- рыбачить под линиями электропередачи, разводить костры и ставить под проводами палатки;

- фотографироваться вблизи энергообъектов;

- прикасаться к оборванным, провисшим или лежащим на земле проводам, подходить к ним ближе чем на 8 метров.

О замеченном повреждении линий электропередачи незамедлительно сообщите по телефону «Светлая линия»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220, бесплатно, круглосуточно).