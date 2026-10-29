Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Центральные улицы Брянска приведут к единому архитектурному стилю. Работу в этом направлении уже ведут. Об этом рассказала на оперативном совещании главе Брянской городской администрации Александру Макарову начальник управления по строительству и развитию территории Брянска Татьяна Волкова.

Город уже очищают от визуального мусора, все меньше становится рекламы и вывесок на иностранных языках. Все требования к вывескам, билбордам, кронштейнам, панно перечислены в постановлении горадминистрации. Размещение всех информационных объектов необходимо согласовывать с управлением по строительству и развитию территории города Брянска. Введенный режим контртеррористической операции снижает сейчас возможности муниципальной власти воздействовать на бизнес. Коммерсанты недостаточно оперативно устраняют выявленные нарушения.

- Помочь быстро устранять нарушения в оформлении фасадов, витрин и вывесок поможет создание единой цифровой платформы, - рассказала Татьяна Волкова. - Там будем фиксировать нарушения и сроки их устранения. Вместе с управлением по строительству и развитию территории города в работе цифровой платформы примут участие специалисты государственной жилищной инспекции, муниципального контроля и районных администраций. Создание такого ресурса позволит не только более оперативно реагировать на нарушения, но и показывать положительные примеры художественного оформления общественного пространства.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Несомненно, большой вред облику Брянска наносят вандалы, вооруженные баллончиками с краской и трафаретами. Руководитель управления муниципального контроля Григорий Садовский подчеркнул, что его подразделение наладило эффективное взаимодействие с полицией. Сотрудники охраны правопорядка сообщают, где появляются надписи, содержащие запрещённую рекламу. По требованию муниципального контроля только за первые шесть месяцев этого года управляющие компании удалили несанкционированные рисунки с фасадов 654 домов.

Дополнительную помощь в очистке города от уродующих дома надписей во время традиционных пятничников оказывают сотрудники районных и городской администраций.

Татьяна Волкова поддержала развитие в городе уличного искусства стрит-арта. Замечена тенденция: на фасаде, который украшен профессиональным муралом, не появляются уродливые каракули. В Брянске продолжат проводить конкурсы и фестивали по художественному оформлению городских улиц. Например, такого, как «Единство в красках», который завершился в сентябре.