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Общество28 октября 2026 13:24

В Брянской области открыли региональное отделение Российского фонда культуры

Его главная задача — продвижение детского и семейного чтения
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области открыли региональное отделение Российского фонда культуры. Его главная задача — продвижение детского и семейного чтения, сохранение и популяризация историко-культурного наследия Брянского края. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Председателем регионального отделения избрана член Союза писателей и Союза журналистов России, заведующая детской библиотекой №5 города Брянска Ольга Горелая.

- Брянское отделение фонда будет помогать нашим учреждениям культуры участвовать в программах и конкурсах Российского фонда культуры, - рассказал Егор Ковальчук.