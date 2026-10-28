Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области открыли региональное отделение Российского фонда культуры. Его главная задача — продвижение детского и семейного чтения, сохранение и популяризация историко-культурного наследия Брянского края. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Председателем регионального отделения избрана член Союза писателей и Союза журналистов России, заведующая детской библиотекой №5 города Брянска Ольга Горелая.

- Брянское отделение фонда будет помогать нашим учреждениям культуры участвовать в программах и конкурсах Российского фонда культуры, - рассказал Егор Ковальчук.