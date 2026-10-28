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Общество28 октября 2026 12:39

В Брянском районе освятили крест и купол строящегося храма во имя Святителя Николая

Храм возводят в поселке Стеклянная Радица
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: официальная страница храма ВКонтакте.

Фото: официальная страница храма ВКонтакте.

В Брянском районе в поселке Стекслянная Радица освятили крест и купол строящегося храма во имя Святителя Николая. Об этом сообщают на официальной странице храма ВКонтакте.

Чин освящения возглавил Благочинный Дятьковского округа Брянской Епархии иерей Павел Корнеев вместе с настоятелем храма иерея Дионисия Кузнецова. В богослужении также участвовали алтарники Павел Бурлака и Артем Сухоломкин, заместитель председателя Общественной палаты Брянской области.

Фото: официальная страница храма ВКонтакте.

Фото: официальная страница храма ВКонтакте.

На торжественность момента разделили глава Стекляннорадицкой сельской администрации Галина Анатольевна Потапенко, жители и гости поселка.

Благочинный поблагодарил благотворителя, благодаря которому приобрели купол и крест, и отметил особую значимость этого события, которое символизирует возрождение храма.