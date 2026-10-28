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Общество28 октября 2026 8:27

Брянский губернатор вручил землякам государственные награды

Ордена и государственные письма награжденные получили за высокие заслуги в профессиональной сфере
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук вручил землякам государственные награды. Ордена и государственные письма награжденные получили за высокие заслуги в профессиональной сфере, активное участие в подготовке и проведении социально значимых мероприятий. Ордена и благодарственные письма — признание достижений на благо России. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

В числе награжденных — и руководители учреждений культуры и образования, которые внесли весомый вклад в воспитание подрастающего поколения.

Благодаря сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса растет технологический, производственный суверенитет России. Своим трудом и талантом они укрепляют обороноспособность и безопасность Родины.

- Поздравляю с присуждением государственных наград! Желаю дальнейших успехов в труде, здоровья и мирного неба! – сказал Егор Ковальчук.