Сотрудники «Брянскэнерго» провели профориентационную встречу с брянскими школьниками

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Специалисты «Россети Центр» — «Брянскэнерго» организовали экскурсию для учеников брянской школы №28. В ней приняли участие более 20 семиклассников.

Энергетики познакомили школьников с деятельностью компании и особенностями работы в энергетической отрасли. Особое внимание уделили рассказу о востребованных в филиале профессиях и учебных заведениях, где можно получить энергетические специальности. Ребята узнали о целевом обучении, мерах поддержки молодых специалистов, институте наставничества и возможностях карьерного роста.

Затем дети посетили Центр управления сетями «Брянскэнерго», откуда в режиме реального времени осуществляется управление электросетевым комплексом региона. Диспетчеры рассказали ребятам о современном оборудовании, работе оперативного персонала и задачах, которые выполняют энергетики.

Подобные мероприятия способствуют повышению престижа энергетических профессий, помогают школьникам определиться с выбором будущей специальности, являются хорошей возможностью для формирования кадрового резерва энергопредприятия.