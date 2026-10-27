Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика27 октября 2026 14:20

Сотрудники «Брянскэнерго» провели профориентационную встречу с брянскими школьниками

Энергетики познакомили школьников с деятельностью компании и особенностями работы в энергетической отрасли
Кира ФИЛИППОВА
Фото: филиал ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Специалисты «Россети Центр» — «Брянскэнерго» организовали экскурсию для учеников брянской школы №28. В ней приняли участие более 20 семиклассников.

Энергетики познакомили школьников с деятельностью компании и особенностями работы в энергетической отрасли. Особое внимание уделили рассказу о востребованных в филиале профессиях и учебных заведениях, где можно получить энергетические специальности. Ребята узнали о целевом обучении, мерах поддержки молодых специалистов, институте наставничества и возможностях карьерного роста.

Затем дети посетили Центр управления сетями «Брянскэнерго», откуда в режиме реального времени осуществляется управление электросетевым комплексом региона. Диспетчеры рассказали ребятам о современном оборудовании, работе оперативного персонала и задачах, которые выполняют энергетики.

Подобные мероприятия способствуют повышению престижа энергетических профессий, помогают школьникам определиться с выбором будущей специальности, являются хорошей возможностью для формирования кадрового резерва энергопредприятия.