Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области при атаке ВСУ погиб машинист поезда. Удар нанесли по движущемуся грузовому поезду «Брянск-Гомель» в Новозыбкове. Об этом 25 октября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- В результате атаки поврежден корпус локомотива, - написал глава брянского региона. - 44-летний машинист был незамедлительно доставлен в больницу, но, к огромному горю, от полученных ранений скончался. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, над Брянской областью за сутки уничтожили 48 украинских беспилотников