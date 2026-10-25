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Происшествия25 октября 2026 18:12

В Брянской области при атаке ВСУ погиб машинист поезда

Удар нанесли по движущемуся грузовому поезду «Брянск-Гомель» в Новозыбкове
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области при атаке ВСУ погиб машинист поезда. Удар нанесли по движущемуся грузовому поезду «Брянск-Гомель» в Новозыбкове. Об этом 25 октября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- В результате атаки поврежден корпус локомотива, - написал глава брянского региона. - 44-летний машинист был незамедлительно доставлен в больницу, но, к огромному горю, от полученных ранений скончался. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, над Брянской областью за сутки уничтожили 48 украинских беспилотников