Фото: скриншот видео Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянское «Динамо» в гостях обыграло астраханский «Волгарь». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу сине-белых. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковльчук.

- В выездном матче наш клуб поддерживали ребята из детской гандбольной команды Дворца единоборств им. А. Осипенко, - рассказал Егор Ковальчук.

«Динамо» борется за право остаться играть в дивизионе «Золото». Следующий матч - домашний, 31 октября брянские футболисты сыграют с саратовским «Соколом».

Фото: ФК "Динамо-Брянск", ВКонтакте.

- С самого начала матча мы вышли с настроем победить! Старались сделать все, чтобы забить гол, - поделилися впечатлениями от игры на странице ФК "Динамо-Брянск" ВКонтакте футболист Команды Владислав Драгунов. - Нужно отдать должное сопернику, они хорошо оборонялись, с высокой самоотдачей. У нас было очень много моментов, когда мы могли забить, но поначалу не использовали свои моменты. Во втором тайме получилось забить и по итогу выдержали натиск соперника, победили. Если честно сказать, было очень приятно получить доверие тренерского штаба насчет капитанской повязки. Я старался поддерживать игроков по команде и, мое мнение, по этой игре это получилось, потому что мы выполнили установку на 100%. Так что могу сказать одно - только Брянск и только Динамо

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