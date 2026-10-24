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Звезды24 октября 2026 14:39

Брянская «Семеюшка» выступит на международном фестивале в Китае

Юные участники коллектива исполнят на русском языке брянский фольклор и песни
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фольклорная студия «Семеюшка» представит народную культуру Брянской области на международном фестивале в Китае. Об этом на соей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егоро Ковальчук.

Юные участники коллектива под руководством Иванны Сычевой исполнят на русском языке брнский фольклор и песни в Чэнду – в сердце провинции Сычуань.

Международный фестиваль искусств и хореографии ART ERA проходит при поддержке Центра молодежной культурной и художественной образовательной деятельности провинции Сычунь, Его проводят для того, чтобы объединить юные таланты России и Китая на одной сцене и для дальнейшего укрепления культурных связей между Россией и Китаем.

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