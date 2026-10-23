Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянской области ВСУ продолжают атаковать мирных жителей. Удары нанесли по Погарскому, Стародубскому и Новозыбковскому районам. Об этом на своей странице ВКонтакте 23 октября сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Так, в селе Городище Погарского района 47-летний мужчина и его 67-летняя мать ранены при атаке дрона-камикадзе. 56-летний местный житель наступил на взрывное устройство в селе Крутая Буда Стародубского городского округа. Полученное ранение привело к ампутации ноги.

Также украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Каташин Новозыбковского района, 35-летний водитель госпитализирован.

- Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, - написал Егор Ковальчук.

Напомним, над Брянской областью за сутки уничтожили 75 украинских беспилотников.