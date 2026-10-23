«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги ремонтной программы за девять месяцев 2026 года

Фото: изображение «Россети Центр».

За девять месяцев 2026 года специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» выполнили значительный объем работ по техническому обслуживанию и ремонту энергообъектов в 20 регионах присутствия.

Энергетики отремонтировали более 4 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП), привели в порядок свыше 9 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, расчистили почти 32 тыс. га просек ЛЭП.

«За этими цифрами — системная работа, от которой зависит надежность электроснабжения в регионах присутствия компаний. Это позволяет снижать риски технологических нарушений и обеспечивать устойчивость электросетевого комплекса к сезонным нагрузкам», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.