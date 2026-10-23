Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске студентам-волонтерам вручили почетные грамоты. Событие состоялось в администрации Советского района. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Грамоты вручили студентам Брянского госуниверситета, Брянского государственного инженерно-технологического университета, Брянского строительного колледжа, транспортного техникума, техникума питания и торговли.

Глава Советской районной администрации города Брянска Денис Семенов поблагодарил ребят за неравнодушие.

- Есть те, кто бросает мусор мимо мусорного бака и рисует на фасаде бранные слова, а есть те, кто, наоборот, наводят порядок, делают свой дом лучше, - сказал Денис Александрович активистам. - Последний тезис — о вас. Вы избрали не путь разрушения, а путь созидания. Спасибо вам за работу и помощь.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Ребята помогали вовлекать горожан в голосование по программе «Формирование современной городской среды» и в организации единого дня голосования в текущем году. Благодаря активности жителей и помощи волонтеров город вошел в программу и теперь в Брянске появятся новые благоустроенные территории.

Более того, участники встречи лично участвуют в санитарных мероприятиях, собственным примером помогают администрации приводить в порядок городские пространства проводить акции по озеленению территорий.