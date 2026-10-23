В Брянске открыли чемпионат по спортивной гимнастике

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике дали старт чемпионату Брянска в многоборье и Кубку города в отдельных видах спорта по спортивной гимнастике. Открыл его заместитель главы городской администрации Александр Гаврилов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Каждый из вас не боится трудностей и стремится совершенствоваться, - сказал Александр Гаврилов. - Здесь на соревнованиях, вы проявляете упорство и показываете свои лучшие навыки. Победит сильнейший, но каждый из участников соревнований сегодня делает большой уверенный шаг вперед к будущим успехам.

Удостоверения «Мастер спорта России» он вручил брянским гимнастам Анне Васильевой и Михаилу Ромашину. Сейчас молодые люди продолжают заниматься спортом и обучаются на тренера.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Чемпионат Брянска по спортивной гимнастике объединил две сотни участников от 6 до 17 лет. Девушки соревнуются в многоборье в опорном прыжке, выступят на брусьях и бревне, покажут вольную программу. У мужчин многоборье включает упражнения на коне, брусьях, кольцах, перекладине, юные гимнасты выяснят, кто лучший спортсмен в опорном прыжке и в вольных выступлениях. Соревнования продлятся два дня. Победители будут готовиться защитить честь Брянска на первенстве области.

Возрастное ограничение - 6+