Брянский музей победил в номинации проекта «Без срока давности»

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Музей Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева стал абсолютным победителем в номинации музейных экспозиций конкурсных мероприятий проекта «Без срока давности» — «Места геноцида на Брянщине». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Церемония награждения прошла в музее Победы на Поклонной горе. Награду и штандарт «Лучшая музейная экспозиция» коллективу вручил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

С 2022 года музей участвует в конкурсе и уже дважды был признан победителем в его номинациях. Техникум находится рядом с местом, где в годы войны был пересылочный лагерь «Дулаг-142». Из 80 тысяч узников более 40 тысяч погибли от голода, болезней и истязаний.

В память о них по поручению Президента России Владимира Путина в Брянской области создают мемориальный комплекс «Жертвам-узникам концлагеря «Дулаг-142». Работу ведут в рамках реализации проекта «Без срока давности».

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