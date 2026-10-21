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Экономика21 октября 2026 13:35

«Брянскэнерго» призывает провайдеров соблюдать закон при размещении ВОЛС на опорах ЛЭП

Несогласованные подвесы могут затруднять проведение плановых ремонтных и аварийно-восстановительных работ
Кира ФИЛИППОВА
Фото: филиал «Россети Центр» — «Брянскэнерго» .

Фото: филиал «Россети Центр» — «Брянскэнерго» .

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Брянскэнерго» продолжают выявлять случаи самовольного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). За последние три года энергетики зафиксировали более 21 тыс. несанкционированных подвесов интернет-кабелей.

Размещение стороннего оборудования без согласования с сетевой организацией нарушает установленный порядок использования электросетевой инфраструктуры и создает дополнительные риски при ее эксплуатации.

Несогласованные подвесы могут затруднять проведение плановых ремонтных и аварийно-восстановительных работ. Дополнительная нагрузка на опоры и крепления требует технической оценки, поскольку может влиять на надежность конструкций. Монтаж кабелей без соблюдения требований безопасности вблизи действующих электроустановок также создает угрозу жизни и здоровью работников операторов связи.

Работа по выявлению таких нарушений ведется на постоянной основе. С начала 2026 года энергетики обследовали более 427 тыс. опор на линиях электропередачи общей протяженностью около 8,5 тыс. км. На более чем 8,6 тыс. опор обнаружены самовольные подвесы. Наибольшее количество нарушений выявлено в Клинцовском, Мглинском и Дубровском районах.

По выявленным фактам составлены акты, энергетики ведут работу с владельцами кабельных линий. За девять месяцев 2026 года в регионе удалось оформить около 4,9 тыс. ранее самовольно размещенных подвесов. Инвентаризация продолжается, специалисты регулярно выявляют новые случаи несогласованного монтажа.

«Брянскэнерго» открыто к взаимодействию с операторами связи и призывает их согласовывать размещение оборудования до начала монтажных работ. Для оформления доступа к электросетевой инфраструктуре необходимо направить заявку в АО «Россети Цифра» по электронной почте: info@rosseti.digital.