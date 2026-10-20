Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Брянской области при атаке ВСУ автомобиля ранен 72-летний мужчина. Дроном-камикадзе ударили по поселку Красный Угол в Погарском районе. Об этом 20 октября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- 72-летний водитель, двигаясь на личном транспорте, получил многочисленные осколочные ранения., - написал Егор Ковальчук. - Мужчина доставлен в больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, над Брянской областью за сутки уничтожили 19 украинских беспилотников.