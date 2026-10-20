Брянский губернатор посетил с рабочей поездкой Белоруссию

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук посетил с рабочей поездкой белорусский Минск. Он встретился с Послом России в Республике Беларусь Борисом Грызловым и с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Почтил память Героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

- На рабочей встрече с Послом России в Республике Беларусь Борисом Вячеславовичем Грызловым подробно обсудили перспективы дальнейшего расширения торговых и кооперационных связей Брянской области с Беларусью, рассмотрели актуальные вопросы развития промышленного потенциала, - рассказал Егор Ковальчук.

В вопросах расширения партнерских связей особый акцент сделали на промышленности.

- Продолжили обсуждение на рабочей встрече с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Михайловичем Каранкевичем. Несмотря на внешнее давление, Брянская область в первой десятке российских регионов по объемам торговли с Беларусью, - рассказал глава брянского региона.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Егор Ковальчук отметил, что нужно не создавать конкуренцию, а дополнять друг друга.

- Есть предложение скоординироваться по промышленным предприятиям, это «UMG», «Амкодор», «Гомсельмаш», и выделить те линейки, которые не представлены или слабо представлены на российском рынке, - рассказал глава брянского региона.

Также брянский губернатор сообщил о том, что будут реализовывать совместные проекты в области переработки сельскохозяйственной продукции, создания продуктов с более высокой добавленной стоимостью и более близких к конечному потребителю и поставлять уже готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью туда, куда это будет выгодно и интересно. Будем рассматривать именно такие проекты.