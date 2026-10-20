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Экономика20 октября 2026 11:54

«Брянскэнерго» познакомило школьников с профессией энергетика

Энергетики рассказали школьникам о работе электросетевой компании
Кира ФИЛИППОВА
Фото: филиал «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Фото: филиал «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Брянскэнерго» провели профориентационную экскурсию для учащихся 9-го класса городской школы № 54 Брянска.

Энергетики рассказали школьникам о работе электросетевой компании, возможностях профессионального обучения и перспективах трудоустройства. Ребята узнали о целевом обучении, студенческих энергетических отрядах, системе наставничества и мерах социальной поддержки молодых специалистов.

Затем школьники посетили Центр управления сетями «Брянскэнерго». Диспетчеры продемонстрировали, как в режиме реального времени осуществляется дистанционное управление энергообъектами, рассказали об оборудовании и современных технологиях, применяемых в электросетевом комплексе региона, и ответили на вопросы учащихся.

Экскурсия позволила девятиклассникам познакомиться с особенностями работы энергетиков и узнать о возможностях профессионального развития в отрасли.