В Брянске ветеранам спорта вручили почетные грамоты

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске заслуженным ветеранам спорта Мурату Тимиргалееву и Валерию Аксенову вручили почетные грамоты. Двум известным брянским тренерам и педагогам в этом году исполнилось 80 лет. Грамоты от лица главы города Марины Дбар и главы городской администрации Александра Макарова вручил заместитель главы Брянской городской администрации Александр Гаврилов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Учитель физической культуры Мурат Тимиргалеев работает в школе № 45 с 1972 года. Он преподаватель высшей категории, имеет отличную теоретическую и практическую подготовку. Наставник Мурат Абдул-Борисович воспитал много выдающихся спортсменов. Среди них мастер спорта международного класса А. В. Петров, мастера спорта И. Л. Ковалева, Л. В. Данильченко и другие.

Мурат Тимиргалеев много сил и времени уделяет общественной работе. Он дважды избирался депутатом Брянского городского Совета народных депутатов. Был заместителем председателя комитета по спорту и молодёжной политике, председателем отдела по физической культуре Педагогического общества при городском комитете профсоюза. За успехи в обучении и воспитании молодёжи и развитии физической культуры и спорта награждён грамотой Министерства Образования РФ, знаками «Отличник физической культуры СССР», «Почётный знак за развитие физической культуры и спорта в РФ», медалью «80 лет Госкомспорту России».

Тренер и преподаватель муниципального учреждения физической культуры и спорта «Брянский спортивный комбинат «Десна» Валерий Аксенов в совершенстве владеет методикой тренерско-преподавательской работы, пользуется непререкаемым авторитетом среди спортсменов, тренеров, коллег. Активно участвует в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, пропагандирует здоровый образ жизни. Валерий Николаевич награждён золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также почётным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта, медалью «Ветеран труда».

Ветераны спорта выразили искреннюю благодарность Александру Гаврилову за вклад в укрепление материально-технической базы спортивных залов школ.