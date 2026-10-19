Мошенники создают фейковые аккаунты от имени дочерних обществ ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети».

В последние несколько дней увеличилось количество обращений от жителей разных регионов России о том, что им пишут якобы энергетики с предложением уточнить данные или провести перерасчеты за потребление электроэнергии, после чего просят их назвать коды, пришедшие в сообщениях.

Не реагируйте на эти сообщения, особенно не передавайте им личную информацию, коды из смс или так называемые «ключи». Также призываем вас не переходить по ссылкам - они могут вести на вредоносные программы.

Обращаем ваше внимание, что как сотрудники ПАО «Россети», так и его дочерних обществ не могут создавать в социальных сетях или мессенджерах никаких аккаунтов или групп с целью перерасчетов. Любая информация о деятельности ПАО «Россети» размещается только на его официальных аккаунтах. Все иные группы или профили являются мошенническими.

Любую информацию касаемо тарифов, перерасчетов или деятельности компании вы можете уточнить через официальные соцсети, телефоны горячих линий в регионах или по единому номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов - 220) круглосуточно.

Будьте бдительны и предупредите своих близких!