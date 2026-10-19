Программа «Играй, гармонь любимая!» снова побывала на Брянщине

Фото: Сергей МОСИН.

Есть в Брянской области живописный, милый уголок – село Алешинка. Оно находится в Навлинском районе. История села насчитывает 350 лет и около 700 жителей. Простые, открытые рабочие люди. А еще Алешинка славится и гордится своими музыкальными талантами – творческими коллективами. Известны они не только в Брянской области, но и во всей России. И это благодаря знаменитой программе «Играй, гармонь любимая!», съемки которой прошли здесь 13 и 14 октября.

Хлеб-соль для гостей дорогих

Пять лет назад ведущие программы «Играй гармонь, любимая!» Анастасия и Захар Заволокины (дети основателя телепередачи Геннадия Заволокина) уже посещали Алешинку и также снимали музыкальные сельские таланты. Поэтому этот приезд для участников проекта и жителей села не стал неожиданностью, а стал радостным событием, ярким музыкальным праздником. Это возможность заявить о себе, показать и развить свой талант. А энергия, искренность и преданность делу Анастасии и Захара Заволокиных вдохновили и объединили в день съемок программы всех.

- Гостей дорогих встречали традиционно - хлебом-солью и хороводом, - рассказал «КП-Брянск» руководитель проекта «Возрождение села Алешинка» Сергей Иванович Мосин. – Готовились, с радостью ждали этой встречи. Ведь она приурочена к 350-летию нашего села. Встречали ведущих программы коллектив Навлинского районного Дома культуры, воспитанники духовно—просветительского центра «Лето Господне», ансамбль «Селяночка» и другие творческие коллективы региона. Также на наш музыкальный праздник со всей Брянской области съехались мастера и исполнители. Одни показывали свои таланты в песне, другие – в игре на музыкальных инструментах. Порадовали и удивили они своими выступлениями Анастасию и Захара Заволокиных. Также побывали наши гости и на ярмарке, где были представлены народные ремесла.

Фото: Сергей МОСИН.

Патриотические ноты

Проходили съемки передачи «Играй, гармонь любимая!» в сельском парке. Здесь 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, состоялся праздничный концерт. Всех почитателей русского народного творчества со сцены поприветствовал уроженец села Алешинка, меценат, ктитор Храма в честь Владимирской иконы Божией Матери Алексей Иванович Сороченков. Именно по его инициативе и прошили здесь в очередной раз съемки программы. Участвовали в событии также глава Алешинского сельского поселения Алла Макарова и настоятель храма иерей Сергий Цыбин.

Во время концерта каждый желающий мог поддержать участников специальной военной операции. Коллектив «Частушка» организовал фонд «Играй, гармонь победная». И в этот раз русская народная песня, духовность и традиции соединились с патриотизмом.

Фото: Сергей МОСИН.

Любимая гармонь, до новых встреч!

Два дня съемок пролетели незаметно. Они оставили теплые, добрые воспоминания и у участников проекта, и у простых сельских жителей. Ведь русская песня объединяет, а звуки русской гармони трогают до глубины души, заводят так, что ноги сами идут в пляс. Два дня село в прямом смысле слова пело и плясало. Мелькали пестрые кокошники, цветастые платья, косоворотки, возвращая всех к истокам русской культуры. И это не смотря на непростое время! Съемки телепрограммы объединили людей своей душевной и по семейному теплой атмосферой. И, конечно же, участники проекта посвящали свои выступления нашим героям с пожеланиями победы и скорейшего возвращения домой.

- Расстались мы с нашими гостями на позитивной ноте, - говорит Сергей Мосин. – Анастасия и Захар пообещали обязательно еще раз к нам приехать. Сейчас на их пути другие музыкальные уголки нашей страны. А все мы ждем выхода на экраны нашей программы. И, конечно же, новой встречи с полюбившимися нам всем гостями.

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