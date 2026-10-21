Брянский губернатор побывал на ведущих предприятиях Республики Беларусь

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук побывал на ведущих предприятиях Республики Беларусь. Здесь обсудили перспективы реализации совместных проектов. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Минский автомобильный завод — один из крупнейших производителей грузовой техники, - рассказал Егор Ковальчук. - Побывали на площадке по производству автобусов. Посмотрели технологическую цепочку производства автобусов, обсудили возможность покупки автобусов для Брянска и области и участия в лизинговых программах по приобретению техники для коммунального хозяйства.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Совсем недавно на площадке «ИННОПРОМ. Беларусь» подписали соглашение о сотрудничестве с компанией «Амкодор».

- Совместное предприятие работает в Брянске, - рассказал глава брянского региона. - В перспективе — возможность перепрофилирования под сельскохозяйственные нужды. Коллеги нас услышали, думаю, что уже в следующем году презентуют первые образцы новой техники, которая как раз востребована, и это еще один шаг в развитии брянского производства.

Егор Ковальчук также отметил, что завод MAV производит лакокрасочные материалы, работает с Брянской областью уже достаточно давно и продуктивно.

- Наметили новые направления сотрудничества, - рассказл глава брянского региона. - В ноябре проведем несколько встреч с коллегами и заинтересованными предприятиями, строительными организациями уже в Брянске.