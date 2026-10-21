Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области почти завершили уборку зерновых, зернобобовых культур и рапса. Работали ежедневно, несмотря на сложные условия, особенно в приграничных районах. Об этом сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Брянские аграрии намолотили 835 тысяч тонн зерна. На финишной прямой уборка кукурузы на зерно, сои, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля.

- Одновременно с уборочными работами наши сельхозпроизводители начали сев озимых зерновых культур, - рассказал Егор Ковальчук. - Уже посеяли на площади больше 100 тыс. га пшеница, рожь, ячмень, тритикале.

Для проведения осенних полевых работ сельхозпредприятия обеспечены материально-техническими ресурсами в полном объеме.

- Ключевая задача - провести сев в оптимальные сроки, так как на озимые приходится большая часть урожая зерновых и рапса, - отметил Егор Ковальчук.