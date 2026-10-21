В Брянске герою СВО Дмитрию Анцифрову открыли мемориальную доску

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске, в школе №4, открыли мемориальную доску Герою специальной военной операции Дмитрию Анцифрову. Здесь учился боец, погибший при исполнении воинского долга. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Памятное событие объединило не только учеников и работников учебного заведения, но и родных бойца, его бывших одноклассников.

Дмитрий Геннадьевич родился 2 апреля 1971 года в Брянске. Учился в школе №4 с 1978 по 1988 год, показывал отличные знания, профессионально занимался футболом в юношеской сборной «Динамо». В памяти всех. кто знал Дмитрия, он остался честным, порядочным, справедливым.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

После школы работал на «Дормаше», служил в космических войсках в Крыму, окончил БИТМ, трудился в лаборатории ВКТИ «Стройдормаш».

Когда началась СВО, Дмитрий не раздумывая подписал контракт. Он погиб 20 ноября 2023 года в тяжелейших боях под селом Клещеевка Артемовского района ДНР. За мужество и отвагу награжден орденом Мужества (посмертно).

- Открытие этой доски — дань памяти мужеству Дмитрия Геннадьевича и всех бойцов, всех, военнослужащих, которые с оружием в руках стоят на страже рубежей нашей страны, - сказал на церемонии открытия Дения Семенов. - Их подвиги навсегда будут вписаны в страницы ратной истории Отечества.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Почетное право открыть мемориальную доску предоставили директору школы Елене Шатковской и сестре героя Наталье Геннадьевне. Память всех погибших при исполнении воинского долга почтили минутой молчания.