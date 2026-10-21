В Брянской области при атаке ВСУ автомобиля погиб 19-летний парень

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Брянской области при атаке ВСУ автомобиля погиб 19-летний парень. Еще двое 21-летних мужчин получили ранения. Трагедия произошла в поселке Климово. Об этом 21 октября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Глубокие соболезнования родным и близким погибшего, семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, - написал Егор Ковальчук.

Двое других находившихся в автомашине 21-летних мужчин получили осколочные ранения, им оказана неотложная медицинская помощь и назначено лечение.