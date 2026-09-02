Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области восстанавливают Михаилоархангельскую церковь. Она находится в селе Солова Стародубского муниципального округа. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянсокй области Егор Ковальчук.

- Здесь завершили первый этап реставрационных работ, но уже видно, как постепенно возвращается облик одной из уникальных церквей Брянской земли, - рассказал Егор Ковальчук.

Храм построили как фамильную усыпальницу по заказу местного землевладельца генерал-майора Степана Михайловича Ширая – предводителя дворянства Черниговской губернии, куда входили в 18-19 столетиях Стародуб и его окрестности.

Ширай участвовал в русско-турецкой войне 1787-1781 годов. Он был личным адъютантом прославленного русского полководца Александра Суворова.Когда вышел в отставку генерал-майор Степан Ширай женился на местной дворянке Ульяне Борозне и жил в Солове.