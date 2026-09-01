Фото: музей-заповедник Ф.И. Тютччева "Овстуг".

В брянском музее-заповеднике «Овстуг» прошла научно-практическая конференция На защите рубежей России: Захарий Тютчев". Символично, что событие, посвященное брянским участникам Куликовской битвы и предку поэта Федора Тютчева Захарию, которого московский князь Дмитрий Иванович отправил с посольством в Золотую Орду к хану Мамаю, состоялось в престольный праздник села, в день Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщают в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг».

Фото: музей-заповедник Ф.И. Тютччева "Овстуг".

- Музей-заповедник за 23 года существования впервые обращается к этой теме, - рассказала директор Оксана Михайловна Шейкина. - Успение Пресвятой Богородицы Тютчевы во времена Федора Ивановича был праздником, когда вся семья старалась собраться в Овстуге. В этот раз мы говорим о наших героических предках и основателях рода Тютчевых.

Фото: музей-заповедник Ф.И. Тютччева "Овстуг".

На конференции выступили историки из Брянского государственного университета, студенты с научными работами, сотрудники музее-заповедника. Заведующая кафедрой общей и славянской филологии Института славянской культуры Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина.

Фото: музей-заповедник Ф.И. Тютччева "Овстуг".

Марианна Дударева рассказала о конкурсе "Белые крылья Непрядвы". Она предложила поучаствовать в нем молодым участникам конференции. Участники события разобрали средневековые книжные памятники Руси, выяснили, сколько брянцев участвовало в Куликовской битве, как е подвиги на счету Захария Тютчева, зачем Дмитрий Донской отправлял посольство к хану, проследили историю канонизации и народного почитания брянского воина-монаха Александра Пересвета, какие художники в наше время обращаются к теме Куликовской битвы, узнали о раскопках, которые сейчас ведутся в древнем Вщиже.

- Благодарим участников и надеемся на продолжение изучение темы, - сказали в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг».

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