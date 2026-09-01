Врио губернатора Брянской области поздравил земляков с Днем знаний

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поздравил школьников, студентов, учителей и родителей с Днем знаний. Об этом он сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Признателен учителям и педагогам, которые не просто дают знания, - сказал Егор Викторович. - Мудрые наставники формируют личность с характером и жизненными ценностями. Родителям — терпения и спокойствия в любых ситуациях. Ваша поддержка помогает детям преодолевать любые трудности.

Также Егор Ковальчук сообщил о том, что 1 сентября в Брянской области за парты сядут 122 958 школьников, из них — 10 250 первоклассников.

- Дорогие ребята, верьте в себя, у вас обязательно все получится!- сказал Егор Викторович. - Пусть школа, колледж или вуз будут не только местом учёбы, но и пространством возможностей. С Днём знаний!