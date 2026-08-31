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Общество31 августа 2026 14:52

Команда брянской библиотеки победила в конкурсе буктрейлеров «Читай. Думай. Твори»

Буктрейлер создали по книге Дмитрия Артиса «Сердце дракона»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: скриншот видео Центральной детской библиотеки имени Максима Горького.

Фото: скриншот видео Центральной детской библиотеки имени Максима Горького.

Команда Центральной детской библиотеки имени Максима Горького победила в конкурсе буктрейлеров «Читай. Думай. Твори» инновационного культурного центра Свердловской области, завоевав первое место в номинации «На языке современности» (видеоролики к произведениям современной литературы). Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Буктрейлер создали по книге Дмитрия Артиса «Сердце дракона». Негласный девиз конкурса «Прочитал книгу сам — помоги сделать это другим». Сотрудники детской библиотеки полностью справились с задачей, уверены, читателей у книги станет намного больше.

Прототип главного героя книги — наш брянский мальчик Федя, который спас двух девочек при нападении диверсантов на Климовский район весной 2023 года.

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