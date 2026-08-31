300 человек стали первокурсниками брянского филиала медицинского университета имени Сеченова

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В этом году 300 человек стали первокурсниками Брянского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. В филиале провели праздник для первокурсников - посвящение в студенты. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- Признателен ректору Сеченовского университета Петру Витальевичу Глыбочко за решение открыть в Брянской области филиал лучшего медицинского вуза страны, депутату Государственной Думы Александру Васильевичу Богомазу — за то, что поддержал и помог реализовать этот проект, - сказал Егор Ковальчук. - И сейчас вдвойне приятно видеть первые результаты стратегически важного решения.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Для региона это возможность комплектования брянских больниц, поликлиник, сельских ФАПов молодыми высококвалифицированными кадрами, перспектива развития научного сообщества медиков.

Поступившие в этом году 300 человек на первый курс Брянского филиала через несколько лет станут врачам Они будут лечить и спасать жизни других людей. Егор Ковальчук пожелал первокурсникам успехов в учебе, стать настоящими профессионалами и вносить свой вклад в развитие медицины Брянской области.