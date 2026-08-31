Брянский завод «ЛДС» готовится к отопительному сезону

Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

Брянский завод «Локомотив-Дизель-Сервис» готовится к отопительному сезону. Об этом сообщает сайт «Город32».

Завершается лето. А это значит, что самое время задуматься не только о подготовке школьников к новому учебному году, но и о новом отопительном сезоне. Зачастую в Брянске бывает, что ремонтом «неожиданно» прорвавшихся теплотрасс, начинают заниматься уже в холодное время года. Не дожидаясь пока городские чиновники отдадут необходимые указания, на брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» уже начали работу по подготовке оборудования.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

- На прошлой неделе у нас прошло совещание, посвящённое подготовке к отопительному сезону, — говорит директор завода «ЛДС» Сергей Горелов. - Даны необходимые поручения по проверке и подготовке оборудования – котлов, теплотрасс.

Завод «ЛДС» оснащен самым современным оборудованием, а это значит, что все механизмы и люди их обслуживающие, должны работать в тёплых комфортных условиях.

- К работе в осенне-зимних условиях будем готовы, — уверен Сергей Горелов, — а значит, качественно выполним все заказы.