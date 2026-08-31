Дмитрий Трусов: ответственность за людей и дело

Фото: филиал «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Один из самых молодых руководителей районов электрических сетей (РЭС) филиала «Россети Центр» — «Брянскэнерго» Дмитрий Трусов работает в энергетике 14 лет. С профессией он знаком с детства: отец и дядя тоже энергетики.

С первых дней работы электромонтером, а впоследствии — в должности начальника Стародубского РЭС, Дмитрий неизменно вкладывает в любимое дело всю душу и искренне переживает за результат. Под его руководством идет работа по установке интеллектуальных цифровых разъединителей, реклоузеров, блоков телеуправления и другого оборудования, повышающего надежность сети.

Сейчас приграничный Стародубский РЭС работает в особых условиях. В случае повреждения объектов электросетевой инфраструктуры от внешнего воздействия Дмитрий вместе с коллегами выезжает на место происшествия, определяет порядок действий и контролирует восстановление электроснабжения с учетом требований безопасности.

Для Дмитрия руководство коллективом РЭС — это прежде всего ответственность за персонал, за каждого сотрудника. Коллеги отмечают его профессионализм, выдержку и умение принимать оперативные решения в сложных ситуациях.