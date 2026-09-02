Фото: Александр КОЦ.

В Брянской области при очередной атаке ВСУ ранена мирная жительница. Об этом 2 скентября на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Она оперативно доставлена в больницу и находится под наблюдением врачей, - написал Егор Ковальчук. - Желаю пострадавшей скорейшего выздоровления.

Также врио губернатора Брянской области сообщил о том, что в результате атаки дрона-камикадзе в Злынковском районе повреждены три гражданских автомобиля, продуктовый магазин и фасад административного здания.

Напомним, пятеро мирных жителей ранены при атаках ВСУ Брянской области.