Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2026 14:45

В Брянской области при очередной атаке ВСУ ранена мирная жительница

Также повреждены три гражданских автомобиля, продуктовый магазин и фасад административного здания
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Александр КОЦ.

Фото: Александр КОЦ.

В Брянской области при очередной атаке ВСУ ранена мирная жительница. Об этом 2 скентября на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Она оперативно доставлена в больницу и находится под наблюдением врачей, - написал Егор Ковальчук. - Желаю пострадавшей скорейшего выздоровления.

Также врио губернатора Брянской области сообщил о том, что в результате атаки дрона-камикадзе в Злынковском районе повреждены три гражданских автомобиля, продуктовый магазин и фасад административного здания.

Напомним, пятеро мирных жителей ранены при атаках ВСУ Брянской области.