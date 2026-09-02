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Общество2 сентября 2026 14:22

В ДТП погибла участница команды мамы «Динамо-Брянск»

Анастасия Алдухова многим людям запомнилась как футболистка, активистка и просто красавица
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: ФК "Динамо-Брянск", ВКонтакте.

Фото: ФК "Динамо-Брянск", ВКонтакте.

В ДТП погибла участница команды мамы «Динамо-Брянск» Анастасия Алдухова. Печальную новость сообщают на странице ФК «Динамо-Брянск» ВКонтакте.

- Энергичная и рассудительная, добрая и мудрая Настя была неотъемлемой частью команды, - говорится в сообщении. - Именно она сподвигла команду сдать нормы ГТО, благодаря ей девчонки поняли, что могут многое, но есть и то, к чему нужно стремиться.

Девушка многим людям запомнилась , как футболистка, активистка и просто красавица.

"Комсомольска правда-в Брянске" скорбит вместе с коллективом ФК "Динамо-Брянск" и выражает искренние соболезнования родным и близким Анастасии Алдуховой.