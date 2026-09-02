Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Мэр Брянска оценил капремонт в библиотеке №15. Она скоро откроется. Александр Макаров провел ежедневный объезд города. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Внутри здания кладут последние штрихи — заполняют книжные полки, оформляют стены. А вот снаружи — полное несоответствие внутреннему виду. Территория неухоженная: клумбы выцвели, золотарник грозит захватить всю зеленую зону, площадка не подметена, на фасаде местами надписи и обрывки объявлений.

Руководство библиотеки заверило: к открытию клумбы покрасят, цветы высадят, фасады приведут в порядок. Александр Николаевич, прощаясь, обещал проверить.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Абсолютно иначе выглядит территория оздоровительного комплекса «Бежица». Дорожки выметены, бордюры побелены. Высажены не одна сотня хвойных, плодовые деревья и даже виноград. Чистота здесь не показная, а настоящая — держится не на страхе перед проверкой, а на внутреннем стремлении делать все достойно.

- И разница не в деньгах и не в ресурсах — она в отношении, - говорят в мэрии Брянска. - Один руководитель либо не замечает беспорядка, либо откладывает его «на потом». А другой, если надо, и сам возьмёт в руки грабли, чтобы показать, как должно быть. И оттого территория у него не просто чистая — она живая: цветы благоухают, яблоки наливаются соком, воздух свежий, а людям хочется здесь быть, работать, творить.