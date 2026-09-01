В «Брянскэнерго» стартовал декадник по безопасности дорожного движения

Фото: филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго»

В филиале «Россети Центр» – «Брянскэнерго» с 31 августа по 11 сентября 2026 года пройдет декадник по безопасности дорожного движения «Внимание — дети!». Акция приурочена к началу учебного года и направлена на предотвращение детского травматизма при дорожно-транспортных происшествиях с участием автотранспорта.

В рамках декадника сотрудники «Брянскэнерго» примут участие в тематических совещаниях совместно с представителями региональной Госавтоинспекции. Отдельное внимание будет уделено анализу информации о ДТП с участием несовершеннолетних.

Водители пройдут внеплановые инструктажи по вопросам безопасного управления транспортными средствами в местах возможного нахождения детей — вблизи школ, детских садов, остановок общественного транспорта, культурно-развлекательных объектов.

Проведение декадника по безопасности дорожного движения — ежегодное профилактическое мероприятие «Брянскэнерго», которое проводится в начале летних школьных каникул и после их завершения.