Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика1 сентября 2026 13:53

В «Брянскэнерго» стартовал декадник по безопасности дорожного движения

Водители пройдут внеплановые инструктажи по вопросам безопасного управления транспортными средствами в местах возможного нахождения детей
Кира ФИЛИППОВА
Фото: филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго»

Фото: филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго»

В филиале «Россети Центр» – «Брянскэнерго» с 31 августа по 11 сентября 2026 года пройдет декадник по безопасности дорожного движения «Внимание — дети!». Акция приурочена к началу учебного года и направлена на предотвращение детского травматизма при дорожно-транспортных происшествиях с участием автотранспорта.

В рамках декадника сотрудники «Брянскэнерго» примут участие в тематических совещаниях совместно с представителями региональной Госавтоинспекции. Отдельное внимание будет уделено анализу информации о ДТП с участием несовершеннолетних.

Водители пройдут внеплановые инструктажи по вопросам безопасного управления транспортными средствами в местах возможного нахождения детей — вблизи школ, детских садов, остановок общественного транспорта, культурно-развлекательных объектов.

Проведение декадника по безопасности дорожного движения — ежегодное профилактическое мероприятие «Брянскэнерго», которое проводится в начале летних школьных каникул и после их завершения.