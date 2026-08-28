В Брянской области открыли третий производственный цех на заводе «ГазЭнергоКомплект»

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянском районе открыли третий производственный цех на заводе «ГазЭнергоКомплект». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Предприятие работает с большим количеством регионов Российской Федерации, в том числе воссоединенных.

- Завершена реализация инвестиционного проекта по открытию третьего производственного цеха, и все это произошло в условиях санкций, жёстких кредитных условий, ограничений и прямого физического давления на регион в целом и на предприятие в том числе, - отметил Егор Ковальчук.

За четыре года работы завод развил производство, наращивает выпуск импортозамещающего высокотехнологичного оборудования для нефтегазового комплекса России.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- Когда на карте области появляется новое предприятие — это огромный плюс для всех: для сотрудников, кто связывает с предприятием свою судьбу, для региона, потому что это крупный социальный партнёр, источник доходов бюджета, - сказал Егор Ковальчук.

На заводе создано больше 400 рабочих мест, только по итогам 2025 года в бюджет перечислено больше одного миллиарда рублей. Врио губернатора Брянской области выразил уверенность в том, что новые производственные мощности только увеличат эти показатели, предприятие найдёт новых клиентов и новые рынки сбыта для своей продукции.