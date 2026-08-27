В Брянске после капремонта прошла предварительная приемка дороги на улице Советской

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Советском завершают капитальный ремонт дороги. Работы выполнили от переулка Трудового до улицы Крахмалёва. В порядок привели участок магистрали длиной почти два километра и шириной от 13 до 9 метров. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

После капремонта прошла предварительная приемка дороги. Ее провела специальная комиссия - специалисты управления ЖКХ Брянска, подрядчик, представители общественных организаций.

Полностью заменили асфальт, привели в порядок тротуары, в том числе, где необходимо, уложена новая плитка. На дорогу нанесли свежую разметку, обновили дорожные знаки, установили новые остановочные комплексы.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Оборудована автомобильная стоянка. Возле пожарной части появился лежачий полицейский, хотя Советская — улица с регулируемым движением и правилами такой вид ограничений не предусмотрен. Эта мера — для безопасности пешеходов-нарушителей, которые перебегают дорогу в неположенных местах.

- Выполнен большой комплекс работ, - рассказал инженер отдела технического и производственного контроля управления ЖКХ г. Брянска Пётр Колесников. - Качество удовлетворительное. По сравнению с тем, что было, дорога и пешеходные зоны гораздо лучше, комфортнее. Есть недостатки, но подрядчик к моменту приёмки дороги их устранит.

Особое внимание уделили обеспечению доступности пешеходных переходов для инвалидов. Там, где сложно проехать на коляске, обязательно доделают.

- К дороге претензий никаких. Всё в пределах нормы. Есть пара недостатков, но пообещали их исправить. Радует, что к нам прислушиваются, - сказал Евгений Кондратишко, представитель Всероссийского общества инвалидов.