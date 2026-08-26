Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 1 сентября за парты сядут 5 198 первоклассников. Об этом сообщили во время августовского совещания педагогических работников областного центра, которое прошло в центре образования «Перспектива». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Большое внимание уделяют обеспечению безопасности образовательного процесса. Из городского бюджета на мероприятия по обеспечению комплексной безопасности потратили больше 331 миллиона рублей. В четырех школах идет капитальный ремонт по региональной программе «Все лучшее детям». Благодаря программе «Развитие образования и науки Брянской области», отремонтировали крыши в школах и детском саду, спортивные залы в школах, бассейн в детском саду.

-Проведение капитальных ремонтов, оснащенность образовательных организаций, развитие цифровизации, профессиональные творческие педагоги способствуют эффективному построению пространства возможностей в наших образовательных организациях для многогранного развития духовной, творческой и здоровой личности, — сказал начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.

На конференции лучшие педагоги получили государственные, региональные и муниципальные награды.

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