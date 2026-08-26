Брянский спортсмен Николай Ратниекс завершил выступление на первенстве Европы в Приштине

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянский спортсмен спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» Николай Ратниекс завершил выступление на первенстве Европы в Приштине (Косово). Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Он 24 августа выступал в весовой категории до 70 кг (группа А) и показал следующие результаты: рывок — 105 кг, толчок — 140 кг, Сумма — 245 кг, Итоговое место — 10

- Коля достойно представил Брянскую область на европейской арене, - говорят в мэрии Брянска. - Опыт, полученный на этом старте, обязательно пригодится в будущем.

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