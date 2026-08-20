Студенческий отряд «Брянскэнерго» стал лучшим в контуре «Россети Центр»

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали членов студенческого энергетического отряда «Синергия 32», занявшего первое место в конкурсе «Лучший студенческий энергетический отряд» ПАО «Россети Центр» и ставшего абсолютным победителем конкурса профессионального мастерства, который состоялся в Кирове 12-13 августа.

В состав «Синергии 32» вошли пять студентов: Виолетта Васенкова, Тимофей Нестеренко и Станислав Струневский (Смоленский филиал НИУ «МЭИ»), Андрей Радимушкин и Тимофей Робкин (Брянский государственный аграрный университет). Трое участников уже второй год работают в составе студенческого энергетического отряда «Брянскэнерго», для двоих этот сезон стал первым.

Встречу открыл директор филиала «Россети Центр» — «Брянскэнерго» Федор Капшуков. Он поздравил студентов с победой и отметил высокий уровень их теоретической и практической подготовки.

«Вы показали знания и навыки, которые напрямую связаны с будущей профессией. Будем рады видеть вас в составе студенческого энергетического отряда и, надеюсь, в ближайшем будущем — уже в числе наших коллег», — отметил Федор Капшуков.

В рамках конкурсных испытаний студенты решали ситуационные задачи, проходили компьютерное тестирование по электробезопасности, готовили рабочее место с выбором средств индивидуальной защиты, выполняли монтаж однофазного прибора учета электроэнергии, оказывали первую помощь на манекене-тренажере. Результаты оценивала комиссия «Россети Центр» по балльной системе.