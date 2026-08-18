Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2026 13:59

Исполнилось 85 лет с даты выхода первого номера газеты Брянского фронта «На разгром врага»

Памятное событие прошло на поляне журналистов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук принял участие в памятном мероприятии, посвященном 85-летию со дня выхода первого номера газеты Брянского фронта «На разгром врага». Оно прошло на поляне журналистов. Об этом Егор Ковальчук сообщает на своей странице ВКонтакте.

750 дней действовал Брянский фронт и почти столько же номеров на 11 языках выпустили журналисты газеты Брянского фронта «На разгром врага».

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- Это была тяжелая работа, настоящий подвиг военных журналистов, - отметил Егор Викторович. - Каждый номер — это отпечаток, снимок боевого дня. Журналисты трудились по законам военного времени и погибали наравне с бойцами.

Егор Ковальчук познакомился с сыном фронтового корреспондента Александра Карловича Лапина — Сергеем Александровичем. Он посвятил свою жизнь журналистике, продолжая дело отца.

- Ровно так сотрудники редакций в наших пограничных районах продолжают славные традиции фронтовых корреспондентов, - сказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. - Это большая ответственность, и наш долг перед теми, кто приближал победу тогда, приближает ее и сейчас, и она обязательно будет!

6+