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Происшествия18 августа 2026 13:34

Трое мирных жителей ранены при атаке ВСУ Брянской области

ВСУ дронами ударили по Погарскому и Климовскому районам
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Трое мирных жителей ранены при атаке ВСУ Брянской области. Дронами ударили по Погарскому и Климовскому районам. Об этом 18 августа на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- В результате атаки дронов в Погарском районе ранения получили житель поселка Запесочье и житель поселка Первомайский. Пострадавшим оказана медицинская помощь, - написал Егор Ковальчук. - В селе Чуровичи Климовского района в результате атаки беспилотника также ранен местный житель. Он госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощь.