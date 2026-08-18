Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Трое мирных жителей ранены при атаке ВСУ Брянской области. Дронами ударили по Погарскому и Климовскому районам. Об этом 18 августа на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- В результате атаки дронов в Погарском районе ранения получили житель поселка Запесочье и житель поселка Первомайский. Пострадавшим оказана медицинская помощь, - написал Егор Ковальчук. - В селе Чуровичи Климовского района в результате атаки беспилотника также ранен местный житель. Он госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощь.