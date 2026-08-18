Брянск готовится встретить День города

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске готовятся отметить День города и 83-ю годовщину освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. В Брянской городской администрации городской администрации по этому вопросу провели совещание. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

В первую очередь глава горадминистрации Александр Макаров обратил внимание всех городских служб на то, что город должен встретить 17 сентября чистым. Мероприятия пройдут локально — в парках, в учреждениях культуры и спорта, но это означает лишь, что готовиться к ним надо ещё тщательнее, чтобы все горожане почувствовали атмосферу праздника.

К Дню городу откроют еще две модельные библиотеки. 14-я на Авиационной вступает в новую жизнь под девизом «Креативная молодежь — будущее Брянска», 15-я — «Путь к успеху лежит через библиотеку».

Готовят целый комплекс спортивных мероприятий — показательные выступления, состязания, молодежные турниры, мастер-классы по различным видам спорта, на которых опытные спортсмены ждут всех желающих.

В муниципальном общественном транспорте экскурсоводы проведут «Путешествие по брянским улицам», познакомят с историей нашего города.

- Мероприятий намечено много, планы, возможно, еще будут корректироваться, но накануне праздника обо всем обязательно сообщим, - говорят в мэрии Брянска.

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