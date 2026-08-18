Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ.

В Брянске провели патриотический фестиваль «Русский крест». Он прошел в начале августа в рамках федерального проекта «Всё для Победы!» региональное отделение ОНФ и фонд «Во имя Отечества» при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщают в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

- Главная идея фестиваля – «Как мужчине нести свой крест, не прогибаясь и не падая духом», – рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта Лариса Третьякова.

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ.

В фестивале участвовали жители и гости Брянской области, молодежь, ветераны и действующие участники СВО. Торжественное открытие состоялось в областной филармонии. Присутствовавших в зале приветствовали народный артист России Андрей Соколов и Герой России Андрей Фроленков. На сцене выступили творческие коллективы.

Также в филармонии работала экспозиция, посвященая созданию поэмы «Русский крест». Ееавтор – уроженец Новозыбковского района Николай Мельников.

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ.

На второй день фестиваля на Славянской площади работал исторический интерактив. Клуб «Кветунь». Он организовал выставку доспехов и вооружения от древнерусских дружинников до воинов 16I века. Также гости площадки участвовали в мастер-классах.

Завершил фестиваль показ художественного фильма «Русский крест» по одноименной поэме Николая Мельникова. Главную роль в нем исполнил Михаил Пореченков.

Возрастное ограничение – 6+.