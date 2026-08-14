На месте ракетного удара тушат пожар Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ продолжают атаковать Брянскую область. Ночью на регион летели БПЛА, в результате атаки ранен местный житель. А уже утром была объявлена ракетная опасность и все не обошлось без жертв. Рассказываем, что известно про ракетный удар ВСУ по жилому дому в Брянске14 августа 2026 года и его последствия.

Ракетный удар ВСУ по жилому дому в Брянске 14 августа 2026 года: что произошло

Атака БПЛА на регион длилась всю ночь. А утром, около 10 часов, была объявлена ракетная опасность на территории Брянской области. В городе запустили системы оповещения. Жителей просили укрыться в помещениях без окон с несущими стенами, не подходить к окнам, постараться как можно более оперативно уйти с открытых пространств и направиться в укрытие.

Позже стало известно, что ракетный удар ВСУ по жилому дому в Брянске пришелся на жилой дом, в котором готовились к рабочему дню мирные люди. Речь идет о девятиэтажке в Советском районе города.

Ракетный удар ВСУ по жилому дому в Брянске14 августа 2026 года: погибшие и пострадавшие

К сожалению, после ракетного удара ВСУ по жилому дому в Брянске14 августа 2026 года не обошлось без жертв. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, погиб один человек - в момент удара он находился в своей квартире. Еще шесть человек пострадали - неизвестно на данный момент, есть ли среди них дети.

Ракетный удар ВСУ по Брянску 14 августа 2026 года: последствия

На месте ракетного удара ВСУ по жилому дому в Брянске начался пожар. Горят несколько квартир в десятиэтажке, по которой была атака. На месте сейчас работают пожарные, они ликвидируют возгорание.

Всех жильцов дома эвакуировали. Для них будут подготовлены пункты временного размещения. После того, как пожар потушат, будет проведено обследование дома, чтобы понять, какие усилия нужны по его восстановлению, получится ли привести в порядок пострадавшие квартиры и какие компенсации положены жителям.

- Оцениваем последствия, восстановление будет организовано, - написал губернатор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина умер в своем доме, осколки БПЛА разнесли стену склада Wildberries: собрали последние новости об атаках ВСУ на регионы России на 14 августа

Россия ювелирно ответила на предложение Украины о "морском перемирии": Разбор военкора Коца