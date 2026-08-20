Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Юные таланты Брянщины участвуют в пятом Международном детском культурном форуме. Он проходит в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Брянскую область представляют обладатели гран-при и лауреаты международных, всероссийских и областных конкурсов в номинациях «Музыка», «Хореография», «Литература и журналистика», «Театр», «Кино и анимация».

Юбилейный форум объединит около 2000 участников из 89 регионов России и 17 зарубежных стран. Главная тема мероприятия — «Год единства народов России». Программа будет насыщенной. Запланировали творческие встречи с известными деятелями культуры, работа арт-школ, мастер-классы и лектории.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- Для ребят это уникальная возможность выступить на столичных площадках, познакомиться с мировыми достижениями в искусстве и обменяться опытом со сверстниками со всего мира, - отметил Егор Ковальчук.

Возрастное ограничение - 6+