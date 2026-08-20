Мэр Брянска оценил строительство дороги-дублера Карачижской

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Глава горадминистрации Александр Макаров вместе с заместителем Иваном Квасовым побывали на строительной площадке дороги-дублёра Карачижской. Будущую автомагистраль осмотрели с нескольких точек, сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

. На объекте «Дорога-дублер улицы Карачижской» суб-подрядчик перестраиваетт водоснабжение и канализацию. Сейчас подрядчик укладывает новые трубопроводы со стальным футляром, который защитит сети в местах пересечения с автомобильной дорогой. Старые действующие трубопроводы после переключения демонтирубют.

Генподрядчик делает насыпи и укладывает водопропускные трубы. Следующий этап — устройство дорожной одежды.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Проект сложен в исполнении, - отметил Александр Макаров. - Это и масштаб самого объекта, и перенос сетей, и организация большого объема выкупа земель. Но автомагистраль необходима городу, её ждут. Дорога-дублёр позволит значительно снизить нагрузку на центральные улицы Брянска. Мы надеемся, что все сложности удастся преодолеть.

Напомним, на строительство дублера Карачижской потратили больше более 1 миллиарда 634 миллионов рублей. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорога будет от четырёх до шести полос на разных участках. Длина новой магистрали превысит три километра.