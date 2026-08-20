Брянская делегация участвует в форуме в Перми

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянская делегация участвует во втором форуме Развития «Города будущего» в Перми. Он начал работать с 20 августа, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Брянскую область на форуме представляют глава Клинцовской городской администрации Сергей Евтеев, заместители главы Брянской городской администрации Иван Квасов и Максим Коньшаков, председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Андрей Казорин, начальник отдела департамента по физической культуре и спорту Брянской области Ольга Лужецкая.

Основная тематика форума: формирование комфортной среды и улучшение качества жизни населения, строительство и архитектура, общественный транспорт, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, вовлечение в оборот объектов культурного наследия, «зелёные» города будущего, внедрение передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта.

На форуме пройдут такие важные события, как четвертый Всероссийский форум «Строим цифровой регион»,Всероссийский водный форум «Живая Кама»,Камский форум профессионалов рынка недвижимости, молодежная программа, награждение лидеров комплексного развития населённых пунктов.

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