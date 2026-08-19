Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с членами Брянского землячества. Общественная организация работает уже 30 лет, и за это время стала реальным проводником интересов региона в столице. Об этом Егор Ковальчук сообщает на своей странице ВКонтакте.

-Главная задача — объединить земляков, выходцев из Брянской области, которые связали свою судьбу с Москвой и достигли определенных успехов в различных сферах деятельности, и привлечь их потенциал, - рассказал Егор Викторович. - Из конкретных проектов — шефство Виктора Михайловича Тимощенко над Унечской школой-интернатом, поездки учеников в Москву с посещением промышленных предприятий, учреждений культуры.

Николай Иванович Кондратов много лет помогает ветеранам войны, школам, домам культуры, музею Севска и Севского района. По его инициативе отреставрировали памятник погибшим воинам Севского пехотного полка в Крымской войне 1854-1855гг. в Севастополе.

- За последние два месяца побывал практически во всех наших муниципалитетах, в каждом вижу потенциал, точки роста, есть энтузиасты с конкретными идеями и бизнес-планами, - рассказал Егор Ковальчук. - С Брянским землячеством обсудили предложения и инициативы по развитию наших территорий, по продвижению брянских брендов в столице.

По мнению врио губернатора Брянской области, будет правильно привлекать молодежь в социальные проекты и новые практики по самым различным направлениям — от культуры и образования до помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.